Взбесивший Кадырова чеченец будет подметать улицы в Грозном

Чеченец, накануне бросивший алюминиевую банку в молодых людей в московском метро со словами "Ахмат - сила", будет работать на благоустройство Грозного. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сегодня Турпал, его отец и братья приняли участие в одной из передач телеканала "Грозный". Турпал говорил, что выехал в Москву 7 октября с целью устройства на работу. Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их", - написал Кадыров.

Он добавил, что юноша сожалеет о своем поведении и "слезно извиняется" перед пострадавшим. "Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю - любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос", - отметил глава республики.

Ранее в соцсетях был опубликован ролик, автор которого кидает в молодого человека в метро банку из-под напитка и просит сказать "Ахмат - сила". Позднее Кадыров потребовал, чтобы автор видео немедленно приехал в Грозный и с родными явился к нему.

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