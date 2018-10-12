В Казахстане найден фрагмент аварийного "Союза" - ВИДЕО

В Казахстане в 40 километрах от Жезказгана обнаружен фрагмент створки головного обтекателя аварийного корабля "Союз", пишет РИА "Новости". Как сообщил официальный представитель МВД республики Нурсултан Нурахметов, специалисты Роскосмоса продолжают поиск ступеней, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, накануне ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль с новым экипажем на орбиту, однако космонавтам - россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу - удалось эвакуироваться в капсуле на Землю. Они не пострадали.

В МВД сообщили, что местные специалисты обследовали территорию приземления спасательной капсулы и зону возможного падения фрагментов ракеты-носителя, в результате чего и нашли фрагмент "Союза". Его передали представителям Роскосмоса. Отмечается, что радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, пострадавших и погибших нет.

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