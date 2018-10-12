Последствия урагана «Майкл» напоминают сцены из фильма-катастрофы - ВИДЕО

12 октября 2018 15:25

Не успели США оправиться от последствий урагана "Флоренс", как пришла новая напасть.
Рожденный в океане шторм превратился в разрушительный ураган "Майкл" и 10 октября ударил по побережью штата Флорида. Власти оценили его в четвёртую категорию из пяти и заявили, что последний раз ураган примерно такого масштаба наблюдался в 1969 году, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Стихия практически стерла с лица земли город Мексико-Бич

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Последствия урагана

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