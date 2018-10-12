В США котенок проехал под капотом автомобиля 27 км

В США в городе Нампа, штат Айдахо, котенок проехал под капотом автомобиля 27 км. Об этом сообщает местный портал Idaho News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что владелец автомобиля вернулся на машине с работы и услышал странные звуки. Вместе с супругой они открыли капот и увидели котенка.

По данным издания, животное забралось под блок цилиндров. Чтобы вытащить котенка, хозяину машины пришлось поднять автомобиль домкратами.

Животное сразу отнесли к ветеринарам, которые обнаружили у него рану между губой и деснами, ему планируют сделать операцию.

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