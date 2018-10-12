Недалеко от Токио произошло сильное землетрясение
12 октября 2018 12:35 151
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба. Об этом сообщило главное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке префектуры, очаг залегал на глубине 50 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.
Подземные толчки ощущались в префектурах Тиба и Ибараки.
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