Найдена слабая точка Хабиба – это видео бьет рекорды в Сети - ВИДЕО

12 октября 2018 14:03

В сети распространилось новое видео чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, о последнем поединке которого говорит весь мир.

Как сообщает BAKU.WS, на кадрах Хабиб играется с рысью, передает Day.Az.

Подебивший ирландского бойца Конора Макгрегора российский спортсмен боится рыси. Эти кадры широко обсуждаются в социальных сетях.

Некоторые пользователи охарактеризовали видео как "слабую точку Хабиба". Другие же назвали страх Хабиба перед хищной кошкой нормальным.

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Нажмите на видео для просмотра:
Найдена слабая точка Хабиба

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