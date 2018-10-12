Найдена слабая точка Хабиба – это видео бьет рекорды в Сети - ВИДЕО

В сети распространилось новое видео чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, о последнем поединке которого говорит весь мир.



Как сообщает BAKU.WS, на кадрах Хабиб играется с рысью, передает Day.Az.



Подебивший ирландского бойца Конора Макгрегора российский спортсмен боится рыси. Эти кадры широко обсуждаются в социальных сетях.



Некоторые пользователи охарактеризовали видео как "слабую точку Хабиба". Другие же назвали страх Хабиба перед хищной кошкой нормальным.

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