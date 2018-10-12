Премьер Японии впервые за семь лет посетит с визитом Китай

Глава правительства Японии Синдзо Абэ 25-27 октября посетит с официальным визитом Китай. Об этом сообщил представитель МИД КНР Лу Кан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25-27 октября посетит Китай с официальным визитом", - сказал он.

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР, "данный визит премьер-министра Японии станет первым за семь лет". "Поездка главы правительства Японии также совпадет с 40-й годовщиной заключения договора о мире и дружбе между двумя странами", - добавил он.

Лу Кан также отметил, что Абэ встретится с руководством КНР. "Стороны обменяются мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двусторонних отношений", - заявил он.

Кроме того, по словам дипломата, руководитель кабинета министров Японии совместно с китайским руководством примет участие в мероприятиях, приуроченных к 40-й годовщине договора о мире и дружбе, а также в первом Китайско-японском форуме по сотрудничеству на рынках третьих стран.

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