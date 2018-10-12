Нетерпеливый водитель стал причиной пожара на автозаправке - ВИДЕО

Автомобилисту из Хакенсака (Нью-Джерси, США) стоило бы поучиться терпению, ведь его торопливость чуть было не вызвала большую трагедию.

Водитель выехал с автозаправки, в спешке не заметив, что пистолет бензонасоса всё ещё вставлен в бензобак. В итоге шланг оторвался, а поскольку топливо ещё подавалось, мгновенно началось возгорание, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

К счастью, сработало аварийное выключение подачи топлива. Кроме того, сотрудник заправки тоже не зевал и принялся бороться с возгоранием с помощью огнетушителя. Сотрудники местного пожарного департамента считают, что именно это помогло избежать большой беды, а возможно, и спасти человеческие жизни.

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