Растет число жертв тропического шторма "Майкл" в США

Число погибших в результате тропического шторма "Майкл" в США увеличилось до 11 человек. Об этом пишет газета Washington Post, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям штата Виргиния, пять жителей штата также стали жертвами шторма "Майкл".

"Пять человек стали жертвами шторма "Майкл". 520 тысяч человек остаются без электричества", - говорится в Twitter департамента.

В четверг утром ураган, центр которого находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма, максимальная скорость ветра составляла 120 километров в час. Ранее скорость ветра достигала 250 километров в час, сообщал национальный центр по предупреждению об ураганах. Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook