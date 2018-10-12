В США более миллиона домов остались без света из-за урагана

12 октября 2018 19:25

В США более 1,27 млн домов и предприятий на территории семи штатов остались без света и тепла из-за урагана "Майкл". Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, самая сложная ситуация сложилась во Флориде и Северной Каролине.

Как отмечается, в этих штатах без электричества остались почти 500 тысяч домов.

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