В США более миллиона домов остались без света из-за урагана

В США более 1,27 млн домов и предприятий на территории семи штатов остались без света и тепла из-за урагана "Майкл". Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, самая сложная ситуация сложилась во Флориде и Северной Каролине.

Как отмечается, в этих штатах без электричества остались почти 500 тысяч домов.