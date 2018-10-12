Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе

Житель Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку из-под энергетика в молодого человека в автобусе, приступил к работе, которую ему нашел Рамзан Кадыров, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

20-летний Хасиев - герой скандального видеоролика. На записи он бросает в сидящего напротив человека жестяную банку с криком: "Ахмат - сила!". Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился поведением юноши и заявил, что его поступок "не олицетворяет собой чеченский народ, его традиции и обычаи" и призвал его извиниться. Позже Кадыров сообщил, что нашел работу для Хасиева.

"Сегодня, в девять часов утра, молодой человек приступил к своим обязанностям, мы определили его в бригаду, выдали униформу, он будет заниматься физическим трудом, работать лопатой, грузить", - сообщил Хасан Асаков - руководитель предприятия "СУРСАД", убирающего улицы Грозного.

По словам Асакова, свободную вакансию было трудно найти, поскольку желающих работать на предприятии много.

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