В Сирии может начаться новая операция

Турция может в ближайшее время начать новую операцию в районах Сирии, удерживаемых курдскими военизированными формированиями, которые в Анкаре считают экстремистскими. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит газета Hurriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, очень скоро мы разорим гнезда террора к востоку от Евфрата", - сказал глава государства, выступая на церемонии, посвященной военнослужащим турецкого спецназа.

В 2016 и в 2018 годах Турция уже проводила операции к западу от Евфрата против боевиков террористической организации "Исламское государство" и коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которую, наряду с "Демократическим союзом" (ДС), считает ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

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