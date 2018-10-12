Австралийка нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми

Австралийка Джессика Макгинти (Jessica McGinty) нашла действенный способ заставить детей убирать за собой игрушки. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мать троих детей рассказала, что купила несколько разноцветных ведер. В них женщина складывала игрушки, которые находила на полу в течение дня. Детям же она предлагала вытаскивать их и убирать на место.

Если вещи оставались в ведре до того момента, как сыновья и дочери Макгинти ложились спать, она выкидывала их игрушки в мусорное ведро.

Пост матери быстро набрал вирусную популярность, а комментаторы похвалили австралийку за находчивость. Многие признались, что собираются воспользоваться ее способом, чтобы приучить детей складывать игрушки на место.

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