В Гватемале активизировался убивший более 160 человек вулкан

В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, в результате извержения которого в июне погибли более 160 человек, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в кратере вулкана фиксируются взрывы. Столб пепла распространился на 15 км в западном и юго-западном направлениях, образовался поток лавы в 600 метров длиной.

Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий держит связь с властями округа.