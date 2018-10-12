Песков рассказал о подготовке встречи лидеров России, Турции, ФРГ и Франции

12 октября 2018 21:41

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковпрокомментировал подготовку к саммиту по Сирии в формате Россия-Франция-Турция-Германия. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время данная встреча "готовится".

Он также пообещал сообщить подробности встречи в ближайшее время.

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