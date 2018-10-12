Принцесса Евгения вышла замуж: все подробности церемонии - ФОТО

Вся Великобритания сегодня, 12 октября, празднует важное событие - 28-летняя принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, 31-летнего предпринимателя Джека Бруксбэнка. Отметим, что Евгения - внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю, сына королевы и Сары, герцогини Йоркской. Евгения - девятая по линии наследия престола, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как и на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, на торжество принцессы Евгении прибыло много гостей, в том числе и звездных. Также на свадьбу пришли почти все члены королевской семьи, кроме Камиллы, супруги принца Чарльза. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке - в том же месте, где Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае этого года.

В свадебной процессии принимали участие знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Во время службы архиепископ Йоркский Джон Сентаму прочел особую проповедь, которую приготовил специально для мероприятия.

Свидетелями на свадьбе стали родная сестра Евгении - Беатрис и родной брат жениха - Том.

Особое внимание привлек наряд и букет принцессы. Наряд от бренда Peter Pilotto, созданного австрийско-итальянским дизайнером произвел настоящий фурор. Плечи невесты были слегка оголены, а сзади красовался длинный шлейф

Над составлением букета невесты работал известный британский флорист Роб Ван Хелден. Он объединил цветки стефанотиса, ландыша, синего чертополоха, белых роз и плющ.

Всю процессию снимали сотни камер, за прямой трансляцией следили стони тысяч зрителей по всему миру. Из знаменитостей на свадьбу принцессы Евгении прибыли: певцы Робби Уильямс и Джеймс Блантс супругами, актрисы Деми Мур и Лив Тайлер, а также модели Наоми Кэмпбелл и Кара Делевинь и многие другие.

Кроме этого торжество посетила бабушка Евгении - королева Великобритании Елизавета II, а также прибыла и Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, хотя ранее сообщалось, что она пропустит свадьбу, чтобы поддержать беременную сестру Пиппу. К слову, Пиппа, находясь на девятом месяце беременности тоже пришла на свадьбу.

На свадьбе не обошлось без неловких ситуаций. Во время обмена клятвами, Джек надевал кольцо Евгении на палец, однако сразу у него это не получилось. Комментаторы в сети посчитали это "плохим знаком".

Однако это не испортило впечатления молодоженов. После церемонии принцесса Евгения и Джек вышли на ступеньки часовни и совершили традиционный поцелуй. Точно так же в мае сделали и принц Гарри с Меган Маркл.

Кроме момента с кольцом, камеры запечатлели конфуз, произошедший с еще одной внучкой королевы - леди Луизой Виндзор. Когда девушка сопровождала малышей на ступеньках часовни сильный ветер поднял подол ее платья.

Сами же малыши (принц Джордж и принцесса Шарлотта) произвели фурор в сети, повеселившись на свадьбе у тети.

После церемонии принцесса Евгения и Джек Брунксбэнк сели в карету и удалились из замка на традиционную прогулку по улицам Виндзора.