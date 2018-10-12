Землетрясение в Индонезии: число жертв продолжает расти

Количество погибших в результате землетрясения и цунами, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси на прошлой неделе, вновь увеличилось, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на местные источники, жертв катаклизмов уже 2088, но и это не окончательная цифра, поскольку пропавшими без вести все еще числятся почти 700 человек. Еще 4612 человек были ранены.

Тем временем 12 октября были официально завершены поисково-спасательные операции, однако режим ЧП в регионе продлится до 26 октября. Несмотря на это Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями разрешило волонтерам и близким пропавших продолжить поиски