Матч "ПСЖ" – "Црвена Звезда" мог быть договорным

Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении матча футбольной Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и белградской "Црвеной Звездой" после информации о возможной ставке одного из представителей сербского клуба на его поражение, сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" 3 октября на своем поле разгромили "Црвену Звезду" в рамках группы С со счетом - 6:1.

По данным L'Equipe, за несколько дней до игры УЕФА получил сообщение о том, что один из представителей белградского клуба вместе с соучастниками намеревался поставить несколько миллионов евро на поражение своей команды в пять мячей.