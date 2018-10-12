Лауреат премии Emmy погиб на съемках фильма с Томом Хэнксом
12 октября 2018 22:40 258
Лауреат премии Emmy Джеймс Эмсвиллер погиб на съемках фильма "Ты мой друг", в котором снимается Том Хэнкс. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, Эмсвиллер упал с балкона, на который вышел покурить.
Как отмечается, он скончался в больнице.
Джеймсу Эмсвиллеру была присуждена премия Emmy в 2015 году за работу над звуком в кинокартине "Бесси".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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