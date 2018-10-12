Лауреат премии Emmy погиб на съемках фильма с Томом Хэнксом

Лауреат премии Emmy Джеймс Эмсвиллер погиб на съемках фильма "Ты мой друг", в котором снимается Том Хэнкс. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Эмсвиллер упал с балкона, на который вышел покурить.

Как отмечается, он скончался в больнице.

Джеймсу Эмсвиллеру была присуждена премия Emmy в 2015 году за работу над звуком в кинокартине "Бесси".