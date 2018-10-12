Пятеро венесуэльцев погибли, пытаясь сбежать в Колумбию

Попытка переправиться в соседнюю Колумбию через реку Тачира стоила жизни пятерым гражданам Венесуэлы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает служба гражданской обороны штата Тачира, разлившаяся и набравшая силу река унесла беглецов в своем потоке, пока найдены тела только трех из них.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Франклин Дуарте уточнил, что трое из погибших пытались покинуть Венесуэлу из-за разразившегося там финансово-экономического кризиса, а еще два человека были их сопровождающими по приграничной территории, отмечает портал Nacional.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.