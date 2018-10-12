Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана "Майкл"
Президент США Дональд Трамп намерен в начале следующей недели посетить американские штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана "Майкл". Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Люди понятия не имеют, насколько сильно ураган "Майкл" ударил по прекрасному штату Джорджия. В начале следующей недели я отправлюсь как во Флориду, так и в Джорджию. Мы усердно работаем над каждым районом и каждым штатом, которые оказались под ударом [стихии] - мы с вами!" - написал президент США.
Ураган "Майкл" достиг южного побережья США в среду. В тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. "Майкл" принес мощнейшие ветра и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны.
По данным CNN, общее число жертв урагана на территории США достигло 13 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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