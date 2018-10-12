Освобожденный в Турции американский пастор Брансон вылетает на родину

Американский пастор Эндрю Брансон, которого турецкий суд освободил из-под домашнего ареста, прибыл в аэропорт Измира, откуда, как ожидается, он вылетит на родину, сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

По информации телеканала, сразу после освобождения с пастора был снят электронный браслет. Затем Брансон направился домой, откуда спустя некоторое время выехал по направлению к аэропорту.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.