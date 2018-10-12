СМИ рассказали про «восстание» в редакции NY Times

12 октября 2018 23:51

The New York Times пытается подавить "восстание" персонала в редакции газеты. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, волнения в редакции NYT связаны с Клиффордом Леви, который является замом редактора отдела Metro.

Как отмечается, Леви заявил, что раздел нуждается в "срочном" изменении.

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