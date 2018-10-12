Власти США ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай

Американские власти 11 октября ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай, передает CNN. Действия Пекина и китайских госкомпаний привлекли внимание Совета национальной безопасности, который, изучив вопрос, пришел к выводу, что КНР активно пытается получить незаконный доступ к таким технологиям с целью их использования в военных и коммерческих целях, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Совет также выявил, что Китай неправомерно переправляет американские ядерные технологии в другие страны.

Новые правила, вступившие в силу в четверг, предусматривают "презумпцию отказа" для поставок продукции американской ядерной промышленности китайской госкомпании China General Nuclear Power Co. (CGN), лидеру этого сектора в КНР.

Ограничения не означают полного запрета на продажу технологий в Китай, однако Соединенные Штаты будут требовать гораздо больше гарантий того, что технологии не будут использованы ненадлежащим образом.

США будут проверять каждую сделку с CGN и принимать отдельные решения в каждом случае, говорят источники прессы.

Ограничение экспорта ядерных технологий является лишь одним из шагов, предпринимаемых администрацией президента США Дональда Трампа для давления на Китай, отношения с которым у Штатов все больше ухудшаются.

В 2017 году США экспортировали в КНР ядерные технологии на сумму порядка 170 миллионов долларов. Китай является одной из немногих стран мира, делающих крупные инвестиции в развитие ядерной промышленности и, согласно оценкам отраслевых экспертов, объем этого рынка в КНР может составлять миллиарды долларов.

В частности, китайцы с помощью американских технологий разрабатывают атомные подводные лодки, атомные авианосцы и небольшие атомные реакторы двойного назначения. Их, в частности, могут использовать для строительства атомных электростанций на искуственных островах в Южно-Китайском море.

По словам одного из американских чиновников, Пекин на протяжении нескольких десятилетий ведет скоординированную работу, направленную на то, чтобы "добиться превосходства в ядерной отрасли".

В Вашингтоне понимают, что новые ограничения негативно повлияют на американскую ядерную промышленность в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном плане это оправдано.

В Министерстве торговли США заявили, что занимаются реализацией программы, нацеленной на усиление контроля иностранных инвестиций в сферы, в которых применяются стратегически важные американские технологии. "Министерство торговли гордится тем, что работает с министерством финансов над мощной первой программой, нацеленной на борьбу против тех угроз для нашей национальной безопасности, которые связаны с преследующими стратегические цели иностранными инвестициями", - сказал министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, эта программа проводится в рамках имплементации закона FIRRMА, который нацелен как раз на противодействие представляющим угрозу для США иностранным инвестициям. "США приветствуют иностранные инвестиции в высокотехнологичное производство и остаются одной из наиболее открытых для иностранных инвесторов стран. Тем не менее, мы не будем сидеть сложа руки, когда иностранные силы стремятся купить или выкрасть важные для нашей национальной безопасности технологии, чтобы получить стратегическое преимущество", - говорится в заявлении.

Росс подчеркнул, что новые меры позволят расширить диапазон транзакций, которые будут проходить проверку у властей США.

Очередные обвинения в адрес Пекина прозвучали на фоне обострения торговой войны США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. Он обвинял Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий и "несправедливой торговой практике". Это стало предлогом к обложению 25-процентными пошлинами китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по 34 и 16 миллиардов долларов), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.

Со своей стороны, Китай идентифицировал 5207 наименований товаров, импортируемых из США, которые будут облагаться пошлиной от 5 до 25%, если Трамп реализует свою угрозу. При этом, как отмечают эксперты, 500 наименований товаров в этом списке вообще не импортировались из США на протяжении последних лет, а еще по 2000 позиций объемы поставок исчислялись суммами до 1 млн долларов.