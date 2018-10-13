Иран использует криптовалюту для обхода санкций США

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

FinCEN заявила, что ежегодно в "злонамеренных" целях резиденты Ирана совершают биткоин-транзакции на общую сумму $3,8 млн. Согласно документу ведомства, виртуальные валюты также позволяют правительству страны обходить экономические санкции.

Регулятор отметил, что американским бизнес-компаниям, в том числе и криптовалютным платформам, "необходимо анализировать реестры блокчейнов на предмет активности, которая может исходить от Ирана".

FinCEN подчеркнула,что несмотря на попытки Центрального банка Ирана оградить местные финансовые учреждения от торговли криптовалютами, юридические лица и компании имеют беспрепятственный доступ к американским площадкам и p2p-обменникам.

В связи с этим регулятор напомнил о важности использовать усиленные меры для соблюдения санкционных требований.

Напомним, в июле стало известно, что департамент науки и технологий при правительстве Ирана планирует разработать национальную криптовалюту для обхода американских санкций.