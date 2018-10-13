Килиан Мбаппе рассказал кому раздал призовые за ЧМ-2018
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, который стал победителем чемпионата мира 2018 года в составе "трехцветных", рассказал, что раздал премиальные за победу на турнире. По его словам, он и без того достаточно зарабатывает, а эти деньги могут изменить чью-то жизнь, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Не считаю, что мне вообще должны были что-то заплатить, - сказал Мбаппе в интервью Time. - Я защищал цвета национального флага. Я и без того зарабатываю много денег, очень много денег, поэтому считаю нужным делиться с теми, кто в них нуждается. Многие люди болеют, многие нуждаются в чем-то. Для тех, кто хорошо зарабатывает, не так уж и сложно помочь людям. Это не поменяет мою жизнь, но изменит их. Это большая радость".
19-летний форвард является одним из лучших молодых игроков мира. Он был признан лучшим молодым игроком турнира. Также Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, забивавшим на этом турнире и первым подростком после Пеле, забившим в финале мундиаля.
В прошлом туре чемпионата Франции 19-летний Мбаппе забил 4 гола за 13 минут и стал первым автором покера в составе "ПСЖ" с 1997 года. Более того, француз ранее никогда не забивал больше двух мячей за поединок в составе парижан.
Также Мбаппе вошел в число претендентов на награду лучшему молодому футболисту мира не старше 21 года - Golden Boy-2018. Интересно что он стал победителем этой награды в прошлом году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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