В мексиканском штате ввели режим ЧП из-за тропического шторма

13 октября 2018 06:45

МВД Мексики ввело в пятницу режим чрезвычайного положения на части штата Южная Нижняя Калифорния из-за пришедшего из Тихого океана тропического шторма "Серхио", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Национальная служба гражданской обороны, режим ЧП введен в муниципалитетах Комонду, Лорето и Мулеге.

Объявление режима ЧП дает возможность местным властям получить доступ в случае необходимости к средствам специального фонда по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.

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