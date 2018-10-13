В мексиканском штате ввели режим ЧП из-за тропического шторма
13 октября 2018 06:45 175
МВД Мексики ввело в пятницу режим чрезвычайного положения на части штата Южная Нижняя Калифорния из-за пришедшего из Тихого океана тропического шторма "Серхио", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает Национальная служба гражданской обороны, режим ЧП введен в муниципалитетах Комонду, Лорето и Мулеге.
Объявление режима ЧП дает возможность местным властям получить доступ в случае необходимости к средствам специального фонда по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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