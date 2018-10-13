В мексиканском штате ввели режим ЧП из-за тропического шторма

МВД Мексики ввело в пятницу режим чрезвычайного положения на части штата Южная Нижняя Калифорния из-за пришедшего из Тихого океана тропического шторма "Серхио", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Национальная служба гражданской обороны, режим ЧП введен в муниципалитетах Комонду, Лорето и Мулеге.

Объявление режима ЧП дает возможность местным властям получить доступ в случае необходимости к средствам специального фонда по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.