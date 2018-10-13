Болтон рассказал, для чего едет в Москву

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон надеется продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном благодаря своей поездке в Россию в конце октября, заявил он в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Причина этого (визита) - продолжить беседу, которую провели президенты (США Дональд) Трамп и (России Владимир) Путин летом в Хельсинки, поговорить о российско-американских отношениях, и где мы можем достичь прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия", - рассказал Болтон. Текст интервью приводится на сайте журналиста радиостанции.

Ранее сообщалось, что Болтон отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, в ходе поездки он намерен обсудить с коллегами вопросы, связанные с безопасностью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прорабатывается возможность встречи советника президента США по нацбезопасности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия рассчитывает на успешность запланированной на 22-23 октября в Москве встречи советника с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.