На нефтепроводе в Нигерии вспыхнул пожар, погибли 19 человек

13 октября 2018 07:31

По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации в пятницу. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на военный источник, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным агентства, инцидент произошел на юге страны. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в корпорации сообщило о 16 погибших, отметив, что пожар произошел в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Причины происшествия не уточняются.

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