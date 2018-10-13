На нефтепроводе в Нигерии вспыхнул пожар, погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации в пятницу. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на военный источник, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным агентства, инцидент произошел на юге страны. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в корпорации сообщило о 16 погибших, отметив, что пожар произошел в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Причины происшествия не уточняются.