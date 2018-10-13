Jaguar полностью откажется от бензиновых и дизельных моторов

Компания Jaguar Land Rover планирует в течение следующих десяти лет полностью отказаться от бензиновых и дизельных моторов на автомобилях Jaguar. Весь модельный ряд марки будет состоять из электрокаров, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Руководство Jaguar задумалось о превращении бренда в исключительно электромобильный

Первой электрической моделью Jaguar стал кроссовер I-Pace. Об этом сообщил Autocar со ссылкой на собственные источники в компании. По информации издания, следующей электрической новинкой Jaguar станет XJ нового поколения, который составит конкуренцию Mercedes-Benz S-Class, новому Porsche Taycan, Tesla Model S и седану Bentley Flying Spur нового поколения.

В 2023 году появится новый электрический кроссовер марки. Он будет немного больше Audi e-tron и заменит сразу две модели: Jaguar XE и XF, жизненный цикл которых завершиться в именно в этом году. В 2025 году компания планирует выпустить новое поколение I-Pace. К этому моменту завершиться производство кроссоверов E-Pace и F-Pace. Семейство спорткаров Jaguar F-Type исчезнет уже в начале следующего десятилетия. Таким образом, в 2026 году в модельной линейке марки останется только одна неэлектрическая модель - пока еще непредставленный флагманский кроссовер J-Pace, который планируют выпускать до 2027 года. Разработка новинки уже завершена. Дебют ожидается в 2019 году. После этого модельный ряд марки Jaguar будет состоять из четырех-пяти электромобилей.

Полностью отказываясь от ДВС на Jaguar, компания Jaguar Land Rover планирует сохранить дизельные и бензиновые моторы во внедорожниках Land Rover и Range Rover, ограничившись установкой на них 48-вольтовых стартер-генераторов. В руководстве считают, что электрификация Land Rover и Range Rover может обернуться падением спроса на эти модели. Кроме того, при переходе на электротягу пришлось бы существенно переработать дизайн.