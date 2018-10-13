Хабибу Нурмагомедову предложили уйти в рестлинг

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему поступило предложение от рестлинг-промоушна WWE, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"WWE попросила заскочить к ним. Что думаете, ребята?" - написал Хабиб в твиттере, прикрепив к посту хэштеги #SmashLesnar (размазать Брока Леснара) и #FakeFights (не настоящие бои).

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе на турнире UFC 229. В главном бою вечера он победил ирландца Конора Макгрегора.