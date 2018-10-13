Появилось первое фото китайского стратегического бомбардировщика - ФОТО

Китайский государственный телеканал CCTV7 в своем сюжете впервые продемонстрировал фото нового стратегического бомбардировщика H-20 (Hong-20), сообщает "Украинский милитарный портал", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Hong-20 разрабатывается с 2010 года как аналог американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. В 2013 году начались летные испытания прототипа H-20. Технические подробности пока не разглашается.

Ориентировочные Тактико-технические характеристики (ТТХ) озвучиваются как дальность полета в 8000 километров без дозаправки и возможность брать на борт до 10 тонн боеприпасов.

Отмечается, что этот стратегический бомбардировщик, разрабатываемый со стелс технологиями, является шагом в перед по сравнению с копиями советских Ту-16, которые были приняты на вооружение в 1954 году.