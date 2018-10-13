Эр-Рияд назвал враньем сообщения СМИ о приказах расправиться с журналистом

Министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Сауд бен Наиф бен Абдельазиз осудил нападки отдельных СМИ на королевство в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщило Саудовское агентство новостей SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее ряд арабских и американских СМИ писали, что саудовские власти пытались заманить критиковавшего из-за рубежа деятельность наследного принца журналиста на родину, чтобы расправиться с ним.

"Информация, которая муссируется в СМИ, о якобы наличии приказов убить его - вранье и обвинения, под которыми нет никаких оснований, в отношении правительства королевства, соблюдающего принципы, традиции, международные уставы", - сказал он.

Глава МВД отметил, что Саудовская Аравия сотрудничает с Турцией в расследовании этого дела через совместную группу экспертов и другие официальные каналы. При этом он попросил прессу говорить правду и не стараться влиять на ход следствия.

Абдельазиз подчеркнул желание королевства "установить полную правду в деле пропажи саудовского подданного Хашукджи".

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.