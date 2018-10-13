Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 16 человек

Жертвами урагана "Майкл" в США стали уже 16 человек, эта цифра может увеличиться. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные властей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ураган наиболее сильно ударил по северо-западной части американского штата Флорида и по штату Виргиния. Он привел к разрушению множества домов и оставил без электричества 1,5 млн человек.

В настоящий момент на месте работают спасатели. Газета отмечает, что многие населенные пункты штата не сообщали о погибших, и хотя спасатели надеются обнаружить выживших, велика вероятность увеличения числа жертв.