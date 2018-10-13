Британия готовит санкционный список саудовских чиновников

Великобритания приступила к созданию списка саудовских чиновников и силовиков, против которых королевство потенциально может ввести санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает газета Independent со ссылкой на источники в Лондоне и Эр-Рияде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно собеседникам издания, подготовкой списка в настоящее время занимается министерство иностранных дел страны. Перечисленные в нем чиновники могут попасть под санкции в соответствии с так называемой "поправкой Магнитского", позволяющей британским властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека. Закон вступил в силу в мае и начнет применяться после Brexit.

При этом окончательное решение по санкциям, как пишет газета, будет зависеть от результатов расследования. Представитель МИД Великобритании отказался комментировать информацию изданию.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.