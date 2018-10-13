Жители начали эвакуироваться из района извержения вулкана в Гватемале
13 октября 2018 08:20 175
Более 60 человек покинули свои жилища, расположенные поблизости от начавшего в пятницу извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает национальное управление по снижению последствий стихийных бедствий центральноамериканской страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По последним данным управления, столб пепла и дыма поднялся на высоту в 4,8 километра. Сейчас из жерла вулкана начал вытекать пирокластический поток.
Последнее мощное извержение Фуэго произошло 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения вулкана стали более 160 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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