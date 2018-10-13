Комиссия Европарламента запретила пластиковую посуду и полиэтилен

С 2021 года в Европейском союзе необходимо запретить продажу и обиход одноразовых пластиковых приборов. Согласно информации на сайте Европарламента, соответствующее решение было принято комитетом по вопросам окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

51 член комитета проголосовал за запретит пластиковых столовых приборов, ушных палочек, тарелок, трубочки, мешалки для напитков, держателей воздушных шариков, тонких полиэтиленовых пакетов, контейнеров для быстрого питания из пенополистирола и пластмассовых изделий, разлагающихся под действием кислорода. Еще 10 высказались против, а 3 воздержались.

При этом у стран-членов ЕС потребовали к 2025 году сократить использование ряда других изделий, у которых нет альтернативы, например: одноразовых коробок для бургеров и пищевых контейнеров для фруктов, овощей, десертов или мороженого.

В связи с этим странам Евросоюза придется подготовить национальные планы по поощрению использования продуктов, пригодных для многократного использования, а также повторного использования и переработки.

Вдобавок к этому разработанный план предполагает отдельный сбор и 90-процентную переработку к 2015 году иных пластиковых изделией.

Европарламент данный план рассмотрит на сессии 22-25 октября.