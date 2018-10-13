Опубликована последняя работа Стивена Хокинга о "пушистых черных дырах"

Свет увидела статья, в которой знаменитый физик Стивен Хокинг в партнерстве с коллегами из Кембриджа и Гарварда рассматривает исчезновение информации в черных дырах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Исследователи предполагают, что если объект попадает в черную дыру, он должен увеличить температуру этой дыры, и ее энтропия также должна измениться.

Статья об этом получила название Black Hole Entropy and Soft Hair (Энтропия черной дыры и легкий пушок). Странное название статьи является апелляцией к физической "теореме об отсутствии волос" у черной дыры, где "волосы" являются метафорой информации о материи, которую черная дыра поглощает и не выпускает назад, отмечается в публикации Science Alert.

Фотоны, которые окружают черные дыры, могли бы записать энтропийный сдвиг черной дыры. Именно такие фотоны Хокинг и его коллеги и называют "легким пухом". По сути эта метафора - способ дать объяснения температурных и энтропийных сдвигов, чтобы картина соответствовала тому, что мы уже знаем о работе Вселенной.

Один из авторов новой работы, физик Малкольм Перри из Кембриджского университета в Великобритании заявил, что в статье сделан важный шаг на пути построения теории квантовой гравитации.