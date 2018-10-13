Трамп обсудит исчезновение журналиста Хашукджи с королем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить королю Саудовской Аравии Аравии Салману бен Абдель Азиз Аль Сауду, чтобы обсудить исчезновение журналиста Джамаля Хашукджи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я еще ему не звонил, но в какой-то момент буду звонить... Я поговорю с ним в скором времени", - сказал Трамп журналистам, текст его беседы приводит пресс-служба Белого дома. Американский лидер также назвал ситуацию "ужасающей" и заявил, что США серьезно относятся к данному инциденту.

Трамп добавил, что это не сделает отношения между народами ближе, в то время как у двух стран сейчас много общих интересов.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.