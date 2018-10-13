В Гималаях девять альпинистов погибли в результате схода лавины
13 октября 2018 10:55 84
Девять альпинистов из Южной Кореи и Непала погибли в результате схода лавины в Гималаях. Об этом сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организатора экспедиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как заявил представитель компании Trekking Camp Nepal Вангчу Шерпа, организовавшей поход, в результате снежного шторма оказался завален лагерь на горе Гурья Химал, в котором находились альпинисты. В лагере они хотели дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить путешествие.
По данным издания Republica, тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Как отмечает издание, в район происшествия направлен спасательный вертолет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
12 Окт. 14:03 16 806
-
12 Окт. 14:27 11 471
-
12 Окт. 13:25 6 006
-
12 Окт. 18:13 2 740
-
12 Окт. 12:16 2 464