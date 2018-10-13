Именинник решил полетать на воздушных шарах, но это закончилось для него трагически - ВИДЕО
13 октября 2018 11:16 402
В Сети появилось видео, предположительно, сделанное в ОАЭ, где именинника посадили на стул, привязанный к воздушным шарам. Сначала мальчик красиво взмыл в небо, на кадрах слышны радостные крики его друзей, но позже видно, как его уносят на носилках.
Приключение завершилось для него трагедией. Некоторые местные блогеры писали о том, что он не выжил, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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