Таинственный свет в небе над Китаем испугал жителей - ВИДЕО

Жители Китая напуганы таинственным светом, который они запечатлели в небе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Массивный факел, причудливые узоры - метеоритный дождь или след от НЛО.

Эксперт предположил, что это след от ракеты. Его увидели в небе над Пекином, Чунцином, Шаньси.

Люди описывали двухминутное явление, когда яркие белые лучи сформировались в виде массивного хвоста, сияющего в облаках и медленно движущегося по небу.

"Пришельцы идут", - написал один из блогеров.

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