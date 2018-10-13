Таинственный свет в небе над Китаем испугал жителей - ВИДЕО
13 октября 2018 12:09 231
Жители Китая напуганы таинственным светом, который они запечатлели в небе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Массивный факел, причудливые узоры - метеоритный дождь или след от НЛО.
Эксперт предположил, что это след от ракеты. Его увидели в небе над Пекином, Чунцином, Шаньси.
Люди описывали двухминутное явление, когда яркие белые лучи сформировались в виде массивного хвоста, сияющего в облаках и медленно движущегося по небу.
"Пришельцы идут", - написал один из блогеров.
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