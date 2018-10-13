ООН, Израиль и Сирия договорились открыть погранпереход - ДАТА

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что всемирная организация, Израиль и Сирия достигли соглашения об открытии пограничного перехода "Кунейтра" на сирийско-израильской границе в понедельник, 15 октября. Об этом сообщило американское постпредство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"ООН, Израиль и Сирия договорились вновь открыть переход "Кунейтра" между Израилем и Сирией на Голанских высотах 15 октября", - говорится в заявлении миссии США.

Хейли подчеркнула, что США приветствуют открытие погранперехода и надеются, что "и Израиль, и Сирия предоставят миротворцам ООН необходимый доступ и гарантии их безопасности".

В начале октября заместитель командующего группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны. Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль готов открыть переход "Кунейтра" - единственный официальный пункт пересечения своей границы с Сирией - отметив, что теперь "мяч находится на сирийской стороне".

Условия для возобновления работы КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем. Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

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