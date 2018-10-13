В Афганистане на предвыборном мероприятии прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

Жертвами взрыва на предвыборном мероприятии в Афганистане стали не менее 12 человек, еще 32 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не менее 12 человек, в том числе офицеры Национального директората безопасности и полицейский, погибли, еще 32 человека получили ранения в результате взрыва на предвыборном мероприятии кандидата-женщины в округе Рустак, провинция Тахар, в субботу днем", - сообщается в Twitter телеканала.

Провинция Тахар находится на севере Афганистана и граничит с Таджикистаном.

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