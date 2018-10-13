В Индии полицейским запретили широко улыбаться туристам
Индийские власти в последнее время стали опасаться чрезмерного дружелюбия, которое проявляют сотрудники полиции в местных аэропортах, поэтому дали указание перейти от "широкой улыбки" к "умеренной". Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Руководители Центральных сил промышленной безопасности Индии (СISF), отвечающих за безопасность авиагаваней и полетов, хотят чтобы их сотрудники были "более бдительными, чем дружелюбными".
Как напоминает издание, это - не первый случай, когда власти Индии предъявляют различные требования к внешнему виду офицеров правопорядка. В июле управление полиции штата Карнатака потребовало от своих офицеров сбросить лишний вес под угрозой увольнения.
А в 2004 году полицейские одного из штатов стали получать прибавку к зарплате за ношение усов. Начальство посчитало, что к усатым сотрудникам граждане относятся с большим уважением.
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