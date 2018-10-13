ДТП в Греции, погибли мигранты

13 октября 2018 14:30

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Греции и загорелся: погибли 11 мигрантов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета "Катимерини". 

ЧП произошло в пять утра в субботу на местной дороге Кавала - побережье Офриниу на севере Греции. В результате сильного столкновения обе машины загорелись.
Одиннадцать пассажиров не смогли покинуть микроавтобус и сгорели заживо. Водитель грузовика, согласно документам - гражданин Греции, в последнюю минуту смог выбраться из машины.

Согласно первым оценкам департамента транспорта Кавалы, водитель микроавтобуса из-за высокой скорости, по-видимому, потерял контроль над автомобилем и въехал в грузовик.

Из-за сильного пожара полиция не может идентифицировать личности погибших, требуется судебная экспертиза и исследование ДНК, пишет издание.

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