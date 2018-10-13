Неизвестный напал на прохожих в Лондоне, есть погибший

Один человек погиб и еще один получил серьезные ранения в результате нападения с применением холодного оружия на северо-востоке Лондона. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе Хайнолт. "Один мужчина в возрасте предположительно 23 лет скончался на месте происшествия. Другой пострадавший в возрасте предположительно 22 лет был госпитализирован и находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении лондонской полиции.

Служба столичной полиции ведет расследование преступления, подозреваемые пока не задержаны

Число преступлений с применением холодного оружия в Великобритании в последние годы неуклонно растет. Так, полиция в Англии и Уэльсе в течение прошлого года зафиксировала более 39,5 тыс. подобных преступлений, что на 22% больше по сравнению с 2016 годом, и является самым высоким показателем за последние семь лет.

Согласно данным, распространенным в апреле Управлением национальной статистики Соединенного Королевства, в британской столице количество убийств с апреля 2017 года по март 2018 года выросло на 44% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом - со 109 до 157. С начала этого года в британской столице были убиты более 100 человек.

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