Коалиция во главе с США применила белый фосфор при авиаударе по Сирии

Возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщило в субботу со ссылкой на источники агентство SANA, при осуществлении бомбардировки применялись боеприпасы с запрещенным белым фосфором, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

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