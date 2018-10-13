В Китае из-за схода оползня эвакуировали почти 25 тысяч человек
13 октября 2018 15:41 51
Власти Китая эвакуировали более 24,5 тыс. человек из провинции Сычуань и Тибетского автономного района из-за крупного оползня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Китая по управлению чрезвычайными ситуациями, передает Day.Az.
Как отмечается, по состоянию на вечер 12 октября из пострадавших районов и районов риска в провинции Сычуань были эвакуированы более 11 тыс. человек, в Тибетском автономном районе - более 13,6 тыс. человек.
По имеющимся данным, сошедший оползень перекрыл реку Цзиньша, из-за чего возникла угроза наводнения.
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