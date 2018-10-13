Маску нельзя называть свой алкогольный напиток текилой

Назвать собственный алкогольный напиток на основе агавы текилой глава Tesla Илон Маск сможет только в том случае, если он будет его производить в Мексике. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости главный координатор по международным делам министерства сельского хозяйства Мексики Рауль Уртеага.

Ранее на сайте американского ведомства, занимающегося патентами и товарными знаками (USPTO), появилось сообщение, что производитель электрических автомобилей Tesla подал заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila. Согласно документу, в апреле компания уже подала заявку на регистрацию бренда Teslaquila на Ямайке. В заявлении, датированном 10 августа, значится, что Tesla регистрирует товарный знак по категории "дистиллят агавы" и "дистиллят голубой агавы".

"Только если Маск планирует производить напиток в Мексике, он сможет использовать само слово текила. Он может либо войти в число акционеров текильной компании, либо купить само предприятие, и напиток должен отвечать требованиям мексиканского законодательства в области регулирования текилы", - заявил Уртеага.

По его словам, любое производство текилы за пределами Мексики будет представлять собой нарушение официальных документов ВТО и иных международных норм. "Это и нарушение интеллектуальной собственности и правила о наименовании места происхождения товара при производстве текилы. Единственное место в мире, где можно производить текилу, - это Мексика, да и то далеко не везде", - сказал чиновник.

Со своей стороны известный мастер дистилляции текилы Хесус Эрнандес не видит никакой угрозы для текильной промышленности со стороны главы Tesla. "Такие напитки много где есть - в Калифорнии, в ЮАР, даже в Китае. Если хотят, пусть делают, для нас это не угроза", - заявил Эрнандес РИА Новости. При этом он тоже подчеркнул, что слово текила использоваться Маском не может.

Крепкий алкогольный напиток начали изготавливать в XVI веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%. В Мексике всего пять штатов - Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато - имеют право производить текилу.